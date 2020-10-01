65+ Yaşlı Hakları Derneği yetkililere sordu: Altı aylık tecrübemizi gözden geçirdik mi?

65+ Yaşlı Hakları Derneği, 1 Ekim Yaşlılar Günü’nün Covid-19 salgını gölgesinde yaşandığını belirterek 65 yaş üstü vatandaşları kendi sağlıklarını korumaya ve tedbirlere uymaya çağırdı. Dernek, yetkililere de, “Altı aylık tecrübemizi gözden geçirdik mi?” diye sordu.

Fotoğraf: DHA

Dernek başkanı Dr. Gülüstü Salur’un imzasını taşıyan mektupta, açık havada yürüyüşlerin kesinlikle maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılmasının önemi vurgulandı.

Reklam

Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlara yasak ve kısıtlama kararı almadan önce yetkililerin şunları gözetmesi gerektiği belirtildi:

Salgın koşullarında, yaşlıların gündelik hayatlarını idame ettirmesi için oluşturulan destek faaliyetlerinde hala altı ay önce başladığımız yerde miyiz?

Salgın döneminde yaşlılarımızın artan ihtiyaçlarını karşılayacak yeni kaynak ve personel yarattık mı?

yarattık mı? Yaşlı hemşehrilerimizin çıkıp dolaşabilecekleri, evlerine yürüme mesafesinde açık alanlar var mı?

Var olan açık alanlarda, yaklaşan kış koşullarını düşünerek önlem aldık mı?

Uzun süreler evde kalan yaşlılarımızın akranlarıyla , hijyen koşullarında bir araya gelip sosyalleşebileceği mekânlarımız var mı?

hijyen koşullarında bir araya gelip sosyalleşebileceği mekânlarımız var mı? Son altı ay içinde, böyle mekânlar yaratmak için ne yaptık? Varolanlara yenisini ekledik mi?

Altı aylık tecrübemizi gözden geçirdik mi? Nerede eksik, yetersiz kaldık, saptadık mı?

Yaşlı hemşehrilerimiz için yeni ve farklı neler yapabiliriz? Bunları gerçekleştirmek için kimlerle güç birliği yaparız?

Salur, ‘değerli dostları’na da şöyle seslendi:

“Bu yıl Dünya Yaşlılar Günü’müzü, hız kesmeyen COVİD-19 salgınının gölgesinde yaşıyoruz.Yaşlıların bu koşulları haksız kısıtlamalara, açık-gizli ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamaları için çalışmayı sürdürüyoruz.

Ancak bu koşullarda, hepimizin ‘kendi sağlığımızı koruma sorumluluğu’na sahip çıkması da zorunlu.

COVİD-19 mücadelesinin içinde öğrendiklerimiz, tecrübe ettiklerimiz nasıl korunacağımıza ışık tutuyor.

Duymaktan sıkıldık ama uygulamaktan sıkılmamamız gereken ilk konu maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uymak, bulunduğumuz kapalı ortamları mutlaka havalandırmak.

Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayan siz yaşlı dostlarımızın maskeyi doğru kullanma alışkanlığı geliştirmeleri özellikle önemli.

Üstelik umuyoruz ki hepimiz maskelerimizi takmaya devam edersek mevsimsel gripten, soğukalgınlıklarından da korunacağız.

Değerli yaşlı dostlarımız,

Lütfen ‘Madem salgın var aman evden çıkmayalım‘ demeyin.

Maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat ederek, çok kalabalık olmayan, havalandırması iyi olan yerlerde, hele de açık havada mutlaka vakit geçirmeli ve yürüyüş yapmalıyız.

Eve kapanmak ve kimseyle görüşmemek bizi virüs salgınından korusa da başka hastalıkları tetikleyebilir.

Önce şu sorunun cevabı düşünerek başlayabilirsiniz: Salgın öncesi yaptığınız neleri, hangi alışkanlıklarınızı salgın nedeniyle yapmıyorsunuz. Bunların bazılarını belki küçük tedbirler alarak yapabilirsiniz.

Örneğin, kapalı AVM’ye, kalabalık pazar yerine gitmek istemiyorsanız, temel alışverişinizi mahalle esnafından yapabilirsiniz. Ailenizle açık havada mesafeli ortamda buluşabilirsiniz, O hep ertelediğiniz internete girmeyi, torunlarla görüntülü görüşme yapmayı öğrenebilirsiniz.

Değerli yaşlı dostlarımız,

‘Salgında doktora hastaneye gidilir mi.. Allah korusun, acil bir şey olmadan gidilmez’ demeyin. Belki en başta doktorlarınız bile size bunu söyledi ama artık hastanelerin temiz bölümlerinde rutin kontroller, muayene ve tedaviler yapılabiliyor.

Lütfen her sene sonbaharda yaptırdığınız sağlık kontrollerinizi aksatmayın. Bunları geciktirmek COVİD-19’dan daha ciddi, telafisi zor sağlık sorunlarına yol açmasın.

Kronik hastalıklarınız varsa, düzenli ilaç kullanıyorsanız, belli aralarla doktorunuz sizi kontrole çağırıyorsa, ya da tanımadığınız ve nasıl baş edeceğinizi bilmediğiniz bir şikayetiniz geliştiyse mutlaka ama mutlaka doktorunuza gidin, kontrollerinizi yaptırın.

Yaşınız nedeniyle artmış risk grubunda olduğunuz için doktorunuz muhtemelen size grip aşısı ve zatüre aşısı yaptırmanızı önerecektir. Bunu mutlaka gecikmeden doktorunuza danışarak hayata geçirin

Hastalıktan korunmak için gereken tedbirleri biliyoruz, uygulayalım. Bu tedbirlere uyarak hayata karışmanın ve ayakta kalmanın mümkün olduğunu en iyi siz bilirsiniz.

Gelecek yıl 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü, bunu da atlatmış olarak coşkuyla, kalabalık etkinliklerle kutlamak üzere, sağlıklı kalın.”