65 yaş ve üstündekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek

Valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek. ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi’ için “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı”ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Fotoğraf: DHA

Genelgeye göre üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak.

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65 yaş ve üzerindekilerin ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi’ için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı”ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla altı kişi için izin belgesine başvurabilecek.

65 yaş ve üzerindekiler, ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi’ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.