65 yaş üstüne ‘seyahat kısıtlaması’ sinyali: Maske cezalarının da ödenmesi sağlanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara yeniden seyahat engeli getirilebileceğinin sinyalini verirken, denetimlerin sıkılaşacağını, kesilen cezaların ödenmesi adına atım atılacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda dört saate yakın süren kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek Covid-19 önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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‘Sekiz aşı çalışması var’

*Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı.

*Kendi aşımızı üretme yolunda hızla ilerliyoruz. Sekiz aşı çalışmasından ikisinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. İnsan üzerinde deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacak.

Kısıtlama gündemde

*Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.

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Cezalarda yeni kural

*Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecek.

*Covid-19 hastalığıyla mücadelede yeni bir safhaya geçtik. Elde edilen tecrübeye ve katedilen mesafeye göre yeni stratejiler geliştiriyoruz.