65 yaş üstüne ‘seyahat kısıtlaması’ sinyali: Maske cezalarının da ödenmesi sağlanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara yeniden seyahat engeli getirilebileceğinin sinyalini verirken, denetimlerin sıkılaşacağını, kesilen cezaların ödenmesi adına atım atılacağını söyledi.
Erdoğan, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda dört saate yakın süren kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek Covid-19 önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
‘Sekiz aşı çalışması var’
*Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı.
*Kendi aşımızı üretme yolunda hızla ilerliyoruz. Sekiz aşı çalışmasından ikisinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. İnsan üzerinde deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacak.
Kısıtlama gündemde
*Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.
Cezalarda yeni kural
*Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecek.
*Covid-19 hastalığıyla mücadelede yeni bir safhaya geçtik. Elde edilen tecrübeye ve katedilen mesafeye göre yeni stratejiler geliştiriyoruz.