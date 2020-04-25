65 yaş üstü vatandaşa sokağa çıkma izni gündemde

Corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlara, haftasonu belirli süre sokağa çıkma izni verilebileceği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yayınladığı genelgesiyle, 65 yaş üstü ve genelgede belirtilen kronik rahatsızlıkları bulunanların 22 Mart itibariyle sokağa çıkması yasaklanmıştı.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun toplantılarında, bir aydan uzun süredir evden çıkamayan yaşlıların durumu ele alındı.

Toplantılarda, 65 yaş üstü kişilerin genel sokağa çıkma yasağının uygulandığı haftasonları dışarı çıkmalarına izin verilmesi konuşuldu.

Buna göre, yaşlı vatandaşlara üç saatliğine, maske takılıp sosyal mesafe kuralına uyulduğu takdirde izin verilebileceği kaydedildi.

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Konu, bir basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sorulmuştu. Bakan, yasak sonrası toplam vakalarda 65 yaş üstü vatandaşların oranının yüzde 35’ten 18’e düştüğünü söylemişti.

Öte yandan, üst sınır belirlenerek, maske satışının da başlayabileceği belirtildi.