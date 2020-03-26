65 yaş üstü vatandaşa bağırıp üstüne yürüyen polis görevden uzaklaştırıldı

Yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı dünya genelinde hızla yayılırken salgını kontrol altına almayı başarmış görünen Çin ve Güney Kore test sayılarıyla öne çıktı. İki ülke bugüne kadar toplamda 600 binden fazla ‘corona’ testi yaptı. Türkiye’de ise bugüne kadar 10 bini aşkın test yapıldığı açıklandı.