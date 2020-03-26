65 yaş üstü vatandaşa bağırıp üstüne yürüyen polis görevden uzaklaştırıldı

Manisa şehirlerarası otobüs terminalinde 65 yaş üstü vatandaşa bağırarak üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı.
Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, otobüs terminalindeki 65 yaş üstü vatandaşa “Sen kimsin lan” diye bağıran polis memuru hakkında Manisa valiliği soruşturma başlattı.
‘Benzer davranışlar sergileyenler hakkında gerekli işlem yapılacak’
Valilik açıklamasında 22 Mart’ta, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağının başladığı gün üzücü bir olay yaşandığı belirtilerek şöyle dendi: “Memurun davranışının kabul edilemez olduğunun bilinmesi ve benzer davranışlar sergileyenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.”