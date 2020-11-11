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Yaramazlara biraz batar!

’65 yaş üstü’ Suavi: Bu nasıl bir virüs ki diğer saatlerde yaş taraması yapıyor?

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kente ‘corona’ önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlamasının aylar sonra tekrar gelmesine sanatçı Suavi’den eleştiri geldi.

Fotoğraf: nilufer.bel.tr

İstanbul ve Ankara’da 65 yaş ve üstüne 10:00-16:00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

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Suavi’nin Twitter paylaşımı şöyle: “65 yaş üstüyüm ve bu konuda son kez yazıyorum. Bu nasıl bir virüs ki; saat 10/00 ile 16/00 arası bulaşmayıp da, diğer saatlerde Azrail gibi dolaşıp, yaş taraması yapıyormuş? Örneğin 64 yaş risk taşımıyor ama 65 ve üzeri riskli öyle mi? 14 yaşında çocuklar bile ölürken. Şaka gibi.”

İstanbul’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

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