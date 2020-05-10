65 yaş üstü, 50 gün sonra sokaktaydı: ‘Bizim gibi yaşlıları görünce ağlaştık’

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 22 Mart’tan beri sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara ilk kez bugün dört saatlik izin verildi.

Fotoğraflar: DHA

Saat 11.00’de başlayan izinle sokağa çıkan vatandaşların 65 yaş ve üzeri vatandaşların çoğunlukla sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyduğu görüldü.

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Yürüyüş mesafesindeki yerlere gitmesine izin verilen 65 yaş üzeri vatandaşlar yürüyüş için genelde parkları ve deniz olan şehirlerde sahil şeridini tercih etti.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde sokağa çıkan 74 yaşındaki Nebibe Dinç “İki-üç aydır çıkmıyorum. Her şeyimizi çocuklar getiriyor. Bir zamanlar çocuklarımız bize muhtaçtı, şimdi biz onlara muhtacız” diyerek düşüncelerini dile getirdi. 76 yaşındaki İbrahim Birinci ise “İki aydır evdeyim. Evde bunaldım. Çıkınca dua ettim. Hürriyetime kavuştum. Bizim gibi yaşlıları görünce birlikte ağlaştık” dedi.

‘Bugün çifte bayram kutluyoruz’

Şişli’de yaşayan 70 yaşındaki Adel Acemoğlu iznin Anneler Günü’ne denk gelmesinden memnun olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bugün çifte bayram kutluyoruz. Hem Anneler Günü hem de yürüyüşe çıktık. Keyfimiz yerinde.”

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Şirinevler’de dedesine refakatçi olarak çıkan Ali Murat Özbilen, “Çin’de çıktığı ilk günden beri dışarıya göndermiyorum dedemi. Şimdi biraz rahatladı. Can sıkıntısından bize sarıyordu” dedi.

Antalya’da da Konyaaltı Caddesi’nde yoğunluk yaşandı. Denizi varyant üzerinden izlemek isteyen vatandaşlar seyir terasında toplandı.

‘Kendimi nasıl dışarı attığımı bilemedim’

Seyir terasına ilk gidenlerden 74 yaşındaki Salime Gün, şunları anlattı: “Bunaldık iki aydır evde. Kendimi nasıl dışarıya attığımı bilemedim. Çıktım yürüyüş yapıyorum, denizi görmeye geldim. Yüce mevlam, bu belayı bir an önce başımızdan defetsin. Şu anda hastanede görev yapan hemşireleri, doktorları görünce ağlıyorum. Evlerine bile gidemiyorlar, bu şekilde insanlar yaşayamaz.”

TÜİK verilerine göre Türkiye’de İstanbul’un ardından en fazla 65 yaş üstü nüfusa sahip İzmir’de, sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan çok sayıda kişi sahil kesiminde yürüyüşü tercih etti. Vatandaşlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Bostanlı, Karşıyaka ve Bayraklı’daki sahil kesiminde gezdi.