65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif ve ailesi taburcu edildi

İzmir’de depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan üç yaşındaki Elif Perinçek, ikiz ablaları ve annesi taburcu edildi.

Fotoğraf: AA

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen depremin ardından, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı yıkılmıştı.

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38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz çocuğu Elzem ve Ezel, depremden 23 saat sonra enkazdan sağ kurtarılmıştı. Seher Dereli Perinçek’in yedi yaşındaki oğlu Umut’un cansız bedenine ulaşılırken, Elif 65 saat sonra, 2 Kasım’da yaralı kurtarılmıştı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin hastanesinde tedavi gören anne ve üç kızının, tedavinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Elif, enkazdan çıkarılırken İBB itfaiyesinden onbaşı Muammer Çelik’in elini bırakmamıştı. (Fotoğraf: İBB)

Budak, şunları dile getirdi: “Ailemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da kendilerinin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”