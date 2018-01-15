Türkiye’nin en büyük yolsuzluk operasyonu 17-25 Aralık sonrası istifa eden ve hakkında fezleke hazırlanan eski çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, memleketi Trabzon’a yaptıracağı caminin maliyeti (TL).
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Polis çevirmesinden ‘kaçınca’ vurulan 16 yaşındaki liseli hayatını kaybetti
Gaziantep’te yılbaşı gecesi polis kontrol noktasından kaçınca ateş açılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Seçildiği gün: CHP’nin yeni İstanbul il başkanına soruşturma
CHP’nin yeni İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma başlatılan CHP’li Kaftancıoğlu: Daima terör örgütlerini lanetledim
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında soruşturma başlatılmasını ‘hayatı boyunca tüm terör örgütlerini lanetlediğini’ söyleyerek değerlendirdi.
Sünger Bob üniversitesi…
Çünkü YÖK sistemi yaranma, çıkarcılık ve iş bilirlik ilkeleri üzerine kuruludur. Rektörler altlarındakini ezerken, YÖK ve iktidara yaranmak zorundadır. Başka türlü var olamazlar.
Demirtaş’ın kararı kesin: Yeniden adaylık için imza kampanyası doğru olmaz
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeniden aday olması konusunda başlatılan imza kampanyasına, yeniden aday olmayacağını söyleyerek karşı çıktı.