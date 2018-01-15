Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Türkiye’nin en büyük yolsuzluk operasyonu 17-25 Aralık sonrası istifa eden ve hakkında fezleke hazırlanan eski çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, memleketi Trabzon’a yaptıracağı caminin maliyeti (TL).

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