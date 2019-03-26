65 milyon yılın 12 yılını Adıyaman’da bir duvar taşı olarak geçiren salyangoz fosili

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, bir evin duvarında bulunan ve 65 milyon yıllık olduğu tahmin edilen dev salyangoz fosili, Adıyaman Müzesi’ne götürüldü.

Fotoğraf: DHA

İlçeye bağlı Çelik köyünde 2007 yılında içeri su sızdığını gören Mehmet Çetiner, taşlarla yeniden duvar ördü. Çetiner, iki hafta önce taşlardan birindeki salyangoz fosilinin fotoğrafını çekerek Adıyaman Müzesi yetkililerine gönderdi. Yetkililer fotoğrafı inceledikten sonra Çetiner’in evine giderek figürün 49 santim uzunluğunda ve 36 santim genişliğinde olduğunu belirledi. Dev fosil sökülerek Adıyaman Müzesi’ne götürüldü.

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Müze yetkilisi Mehmet Alkan, fosilin yaklaşık 65 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşündüklerini belirterek, “Asur kaynaklarında ‘nehir kenarındaki kent’ olarak geçen Gölbaşı ilçesindeki vatandaşımız bize müracaat etti. İlk incelemelerimizde 65 milyon yıllık olduğunu tahmin ettiğimiz fosili detaylı olarak da araştıracağız” dedi.

