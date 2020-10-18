65 ilaç geri ödeme listesine alındı: Biri kanser, beşi diyabet, sekizi solunum hastalıkları tedavisinde kullanılıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, biri kanser, sekizi solunum hastalıkları, beşi diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın, bakanın yazılı açıklamasından aktardığına göre Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesine yeni ilaçlar aldığını şu ifadelerle duyurdu:

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“Biri kanser, sekizi solunum hastalıkları ve beşi diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçlardan 63’ü yerli üretim niteliğine sahip. Son alınan ilaçlarla birlikte SGK tarafından bedeli ödenen ilaç sayısı toplam 8 bin 862’ye ulaştı.”