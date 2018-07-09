Diken

Yaramazlara biraz batar!

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24 Haziran seçimlerinde Ankara’da asker lojmanlarındaki sandıklardan Muharrem İnce ve CHP açık ara birinci sırada çıktı.

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Hasar tespit raporu

Bütün Ortadoğu halkı yurtlarını, evlerini terk edip denizlerde boğulma pahasına tek adam rejimlerinden kaçarken mevcut siyasi aktörler sayesinde biz türkü, şarkı eşliğinde güle oynaya ülkemizi tek adam rejimine teslim ettik.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...