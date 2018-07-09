24 Haziran seçimlerinde Ankara’da asker lojmanlarındaki sandıklardan Muharrem İnce ve CHP açık ara birinci sırada çıktı.
Yaramazlara biraz batar!
24 Haziran seçimlerinde Ankara’da asker lojmanlarındaki sandıklardan Muharrem İnce ve CHP açık ara birinci sırada çıktı.
Tekirdağ’daki tren kazasının ardından iki makinist gözaltına alındı.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Meclis’te yapacağı yemin törenine parti olarak katılacaklarını ancak ayağa kalkmayacaklarını söyledi.
Kars’ta imam hatip ortaokulunda okuyan 12 yaşındaki kız çocuğu amcasının ve beş öğrencinin cinsel istismarına maruz kaldı. Suçunu kabul eden amca tutuklanarak cezaevine kondu.
Bütün Ortadoğu halkı yurtlarını, evlerini terk edip denizlerde boğulma pahasına tek adam rejimlerinden kaçarken mevcut siyasi aktörler sayesinde biz türkü, şarkı eşliğinde güle oynaya ülkemizi tek adam rejimine teslim ettik.
Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında beş vagon devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.