Ne izlesek: Altı film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.



Sarayın Gözdesi

Film, 18’inci yüzyılın başlarında İngiltere’de hüküm süren Kraliçe Anne’in, entrika, hırs, kıskançlık ve ihanet içeren iğneleyici hikâyesini anlatıyor. Hikâyenin merkezindeki kraliçenin sırdaşı, danışmanı ve gizli sevgilisi Marlborough Düşesi Sarah, Churchill ile ilişkisi, düşesin genç kuzeninin gelmesiyle altüst olur. Kraliçe ve sarayı etkilemeye çalışan iki kadın arasındaki güç dengeleri çok geçmeden iyice değişecektir.

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Yorgos Lanthimos’un yönettiği filmde Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Delves ve Faye Daveney rol alıyor.



Asla Gözlerini Kaçırma

Gerçek olaylardan esinlenen filmde, Kurt ve Ellie üniversitede tanışır tanışmaz birbirine aşık olur. Ellie’nin babası, profesör Seeband kızının erkek arkadaş seçiminden memnun değildir ve bu illşkinin bitmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Fakat, Kurt ile Seeband’ın yaşamları çok uzun yıllar önce profesörün işlediği korkunç bir suç nedeniyle bağlantılıdır.

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Florian Henckel von Donnersmarck’ınn yönettiği filmde Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch ve Oliver Masucci rol alıyor.



New York in New York

Dilber’in kocasını bir kaza sonucu öldüren New York’lu fotoğrafçı Dylan, vicdan azabı çektiğinden Dilber’i bulup özür dilemek ister. Onu yaşadığı yere kadar takip ettiği gecenin sonunda, evin büyük oğlu Mürtüz de peşlerine takılır ve amansız bir takip başlar. Dylan, Mürtüz’den kaçarken, tesadüfen kendini düşmanının evinde hapiste bulur. Törelere göre, özür dilemeye gelip evlerine sığınan tanrı misafiri öldürülemez.

Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli’nin yönettiği filmde başrolleri Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım ve Sinan Sicimoğlu paylaşıyor.



Sisters Biraderler

Jacques Audiard’ın yönettiği filmde John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rebecca Root ve Allison Tolman gibi isimler rol alıyor.

Patrick DeWitt’in ‘Sisters Kardeşler’ adı kitabından uyarlanan ve 1850’lerin Oregon’unda geçen filmde iki farklı doğaya sahip yörenin, en şöhretli tetikçileri Eli ve Charlie Sisters kardeşlere, altın avcısı Herman Kermitt’i öldürme görevi verilmiştir. Fakat bu iş, kardeşlerin düşündüğünden çok daha zor olacaktır.



Lego Filmi 2

Lego şehri Brickburg sakinleri yeni bir tehditle karşı karşıyadır. Uzaydan gelen Lego Duplo istilacıları her şeyi hızla paramparça etmektedir. İstilacıları yenme ve Lego evrenine huzur getirme sorumluluğu Emmet, Lucy, Batman ve dostlarını keşfedilmemiş dünyalara, her şeyin müzikal olduğu bir galaksiye bile götürecektir. Bu görev onların cesaretini ve ne kadar özel olduklarını ortaya çıkaracaktır.

Mike Mitchell’in yönettiği ve Jason Momoa, Alison Brie, Chris Pratt ile Stephanie Beatriz’in seslendirdiği animasyon film çocuklarınızla gidebileceğiniz bir çalışma.



Mucize Uğur Böceği

Bu hafta çocuklarınızla gidebileceğiniz diğer bir film ‘Mucize Uğur Böceği’ adlı animasyon film.



Cam bir fanus içerisinde yaşamakta olan uğur böceği Rube böcek cenneti Altın Kanyon’a gitmeyi düşlemektedir. Bu sırada zor durumda olan Master Water adındaki bir Yusufçuk, Rube’dan yardım ister. Rube, onu yanına alarak kaldığı laboratuvara götürür. Hayallerinden vaz geçmeyen Rube, böcek cennetine gitmek için tek başına yola koyulur. Ancak yolculuk pek de sandığı kadar kolay olmayacaktır. Filmin yönetmeni Ding Shi.

