64 yıldır ilk kez: Nobel Ödül Töreni ‘corona’ nedeniyle iptal edildi

Nobel Ödül Töreni, 1956’dan bu yana ilk kez bu yıl ‘corona’ salgını nedeniyle düzenlenmeyecek.

Her yıl aralık ayının ikinci haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenin düzenleyicisi Nobel Vakfı, ödüle layık görülenlerin açıklanacağını, ancak ödüllerinin ‘yeni bir şekilde’ takdim edileceğini belirtti.

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Kazananların kendi ülkesinde ya da ülkesin elçiliğinde ödülü alması gibi formüller üzerinde duruluyor.

Vakıf başkanı Lars Heikensten, “Bu, herkesin bazı tavizlerde bulunması ve tamamen yeni olan şartlara adapte olması gereken özel bir yıl” dedi.

Daha önce de tecavüz skandalı erteletmişti

2018 yılında, Nobel Edebiyat Ödülü veren İsveç Akademisi üyesi şair Katarina Frostenson’un kocası Jean-Claude Arnault’un cinsel saldırı ve bilgi sızdırma suçlarını işlemesi nedeniyle ödülün verilmesi ertelenmişti.

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Nobel Ödül Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’daki varlığını protesto amacıyla iptal edilmişti. Tören 1. ve 2. Dünya savaşları sırasında da yapılmamıştı.