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Yaramazlara biraz batar!

’64 yaşındayım’ dedi, 69 yaşında çıktı

Bursa’da 65 yaş üstü kişilere uygulanan sokağa çıkma yasağını delmek isteyen bir kişi, polislere yaşının 64 olduğunu söyledi. Adamın 69 yaşında olduğu anlaşıldı.

Polis, yaşlılara evde kalma yönünde uyarılarda bulunuyor. (Fotoğraf: DHA)

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 65 yaş üstündekiler ve kronik rahatsızlıkları bulunanların 22 Mart itibariyle sokağa çıkması yasaklanmıştı.

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İnegöl’deki İshakpaşa Camii yakınlarındaki bulunan banklarda 65 yaş üzeri bir kişinin oturduğu ihbarını alan polis ekipleri ‘olay yeri’ne gitti.

Polis, “64 yaşındayım” diyen kişinin kimliğini kontrol edince 69 yaşında olduğunu öğrendi. Ekiplerin uyarısı sonrası bu kişi evine gitti.

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65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkması sınırlandırıldı

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65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkması sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: “21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.”

Sağlık çalışanları bir kez daha alkışlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı üzerine iki akşamdır olduğu gibi bu akşam da Türkiye’nin birçok yerinde insanlar saat 21:00’de sağlık çalışanlarını alkışladı. Sağlık çalışanlarına bir alkış daha Sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı

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