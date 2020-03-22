’64 yaşındayım’ dedi, 69 yaşında çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı üzerine iki akşamdır olduğu gibi bu akşam da Türkiye’nin birçok yerinde insanlar saat 21:00’de sağlık çalışanlarını alkışladı. Sağlık çalışanlarına bir alkış daha Sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı