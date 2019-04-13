Diken

Yaramazlara biraz batar!

64 yaşındaki adam üç çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki yıl önce üç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 64 yaşındaki M.G., tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi’nde yaşayan N.P. adlı kız çocuğu, iki yıl önce aile dostları olan M.G.’nin kendisine ve iki arkadaşına cinsel istismarda bulunduğunu ailesine anlattı.

Reklam

Bunun üzerine anne, durumu anlattığı diğer iki kız çocuğunun aileleriyle birlikte Çorlu Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu. Psikologlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındı.

Polis, İstanbul’a taşındığı belirlenen M.G.’yi evinde gözaltına alarak Çorlu’ya getirdi. Emniyette ifadesi alınan M.G., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede ‘çocuğa cinsel istismarda bulunmak‘ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Reklam

SON HABERLER

Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...