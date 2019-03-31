64 torun sahibi 98 yaşındaki Mehmet dede oyunu kullandı

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi’nde yaşayan 98 yaşındaki Mehmet Aydın, çocukları ve torunlarıyla gittiği okulda oyunu kullandı.

Fotoğraf: DHA

Yedi çocuk, 43 torun, 64 torunun çocuğu ile 15 torunun torunu bulunan Aydın, oyunu yakınlarıyla birlikte kullandı.

Reklam

Evde zamanını çocukları ve torunlarıyla geçirdiğini anlatan 98 yaşındaki Aydın, bu yaşına kadar birçok seçime tanıklık ettiğini ve oy kullandığını söyledi. Aydın, “98 yaşındayım ve Kafkasya doğumluyum. Birçok seçim gördüm. Bu seçimlerde de görevimi yerine getirerek oy vermeye gittim” dedi.

Aydın’ın 67 yaşındaki oğlu Ali Aydın ise babalarına çok iyi baktıklarını söyledi. Şu anda sağlığının iyi olduğunu belirten Aydın, “Babamda şeker, tansiyon, kalp gibi rahatsızlıklar yok. Ama artık yaşlılığa bağlı yürümekte güçlük çekiyor. O nedenle oy kullanmak için hep birlikte sandığa gittik” dedi.