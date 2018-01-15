Ankara büyükşehir belediyesinin eski başkanı Melih Gökçek’in “En büyük projem” dediği Ankapark’ın açılışına kadar yapılacak harcama (TL).
Yaramazlara biraz batar!
Ankara büyükşehir belediyesinin eski başkanı Melih Gökçek’in “En büyük projem” dediği Ankapark’ın açılışına kadar yapılacak harcama (TL).
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde ordu kurma girişimi nedeniyle hem YPG’ye bir kez daha gözdağı verirken ABD’ye karşı da bugüne kadarki en sert çıkışını yaptı ve Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından ‘Avrupa Birliği’den (AB) Türkiye’ye B planı mı geliyor’ tartışmaları başladı.
Petrol Ürünleri ve İşverenler Sendikası (PÜİS), benzinin litre fiyatına 7-9 kuruş aralığında zam beklendiğini açıkladı.
Hemen tüm kurumlarının erkeklere, erkekliğe ve doğal olarak ‘sığlığa’ teslim edildiği bir memlekette, Canan Kaftancıoğlu müesses nizamı ürküttü kuşkusuz.
Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kendisine derdini anlatınca dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası kadın Dilek Özçelik’in babası “Arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?” dedi.