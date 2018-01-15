Diken

Yaramazlara biraz batar!

64 milyon

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Ankara büyükşehir belediyesinin eski başkanı Melih Gökçek’in “En büyük projem” dediği Ankapark’ın açılışına kadar yapılacak harcama (TL).

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir…

Hemen tüm kurumlarının erkeklere, erkekliğe ve doğal olarak ‘sığlığa’ teslim edildiği bir memlekette, Canan Kaftancıoğlu müesses nizamı ürküttü kuşkusuz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...