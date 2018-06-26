637 milyon

Özelleştirmeye çıkarılan Ilgın Şeker Fabrikası satıldı.
Yaramazlara biraz batar!
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kesinleşmeyen sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partilerine göre halen ‘FETÖ tehdidi’nin bulunduğunu ve Kandil’e yönelik operasyonun da sürdüğünü belirterek, bu kapsamda OHAL’in devam etmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı seçiminde kaybeden Muharrem İnce, Twitter’dan paylaştığı mesajında siyasete devam edeceği mesajı verdi.
ABD, 24 Haziran’daki çifte seçime dair ilk açıklamasını yaptı.
İngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim sonrası için yaptığı demokratikleşme tevsiyelerinin arasına “İngiltere de Türkiye ile ortak savaş jeti üretimine ve Türkiye’yi Batı’ya daha fazla bağlamayabilecek diğer ortaklıklara devam etmeli” önerisini de koydu.