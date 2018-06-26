637 milyon

İngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim sonrası için yaptığı demokratikleşme tevsiyelerinin arasına “İngiltere de Türkiye ile ortak savaş jeti üretimine ve Türkiye’yi Batı’ya daha fazla bağlamayabilecek diğer ortaklıklara devam etmeli” önerisini de koydu.