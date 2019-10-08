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Yaramazlara biraz batar!

637 milyon 800 bin

Sayıştay verilerine göre cumhurbaşkanlığı giderleri 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 160 arttı. Cumhurbaşkanlığı kasasında 637.8 milyon TL açık çıktı.

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Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.

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