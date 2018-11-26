63 ülke arasında 51’inci: Türkiye ‘yetenek endeksi’nde 13 yılda 12 sıra geriledi

İsviçre merkezli ekonomi okulu International Institute for Management’ın (IMD) yayınladığı ‘Dünya Yetenek Endeksi’nde Türkiye 63 ülke arasında 51’inci sırada yer aldı.

Enstitü tarafında 2005 yılından bu yana yapılan çalışmada açıklanan ilk listede Türkiye 39’uncu sırada yer alıyordu.

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Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, endeks, milli gelirden eğitime ayrılan pay, öğrenci başına düşen harcama, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, yaşam kalitesi, yetenekli yabancı sayısı, şirketlerin yetenekli insanları istihdam etmesi gibi pek çok kriter değerlendirilerek yapılıyor.

Endeksin yayınlanmaya başladığı 2005 yılında Türkiye 63 ülke arasında 39’uncu sırada bulunuyordu. 2014 yılında 35’inci sırada bulunan Türkiye, 2015 ve 2016 yıllarında 46’ncı sıraya geriledi. Geçen yıl ise 53’üncü sırada yer aldı.

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Endekste İsviçre ilk sırada yer alırken, onu Danimarka, Norveç, Avusturya, Hollanda, Kanada, Finlandiya, İsveç, Lüksemburg ve Almanya izliyor.

Habere göre, yetenek gerektiren işlerde çalışanlara ödenen yıllık ortalama brüt maaş Türkiye’de 14 bin 323 dolar (75 bin 769 TL) olurken İsviçre’de bu rakam 92 bin 625 dolar (490 bin TL) olarak hesaplandı.

63 ülke arasında en son sırada ise ekonomik krizden dolayı yaklaşık 2.5 milyon kişinin başka ülkelere göç ettiği Venezuela bulunuyor.