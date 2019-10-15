Diken

Yaramazlara biraz batar!

63 milyon 300 bin

‘Banksy’ adıyla tanıtan Britanyalı sanatçının, ‘Avam Kamarası’nı şempanzelerin istila ettiğini hayal ederek’ yaptığı tablo açık artırmada rekor fiyata, 9.9 milyon sterline (63 milyon 300 bin lira) alıcı buldu.

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Ermeni dölüyüm, Yahudi tohumuyum, Kürt çocuğuyum, etek giyiyorum…

Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.

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