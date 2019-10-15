Okul çağındaki 63 bin çocuğa son kullanma tarihi geçmiş aşıların uygulandığı ortaya çıktı.
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Barış Pınarı Harekatı | MSB: Menbiç’te bir silah arkadaşımız şehit oldu
Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
Ermeni dölüyüm, Yahudi tohumuyum, Kürt çocuğuyum, etek giyiyorum…
Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.
ABD başkan yardımcısı: Trump Erdoğan ile konuştu, derhal ateşkes istedi
ABD Başkan yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak, Suriye’deki harekatta ‘derhal ateşkes’ ilan etmesini istediğini açıkladı.
Hakkari’de 30 gün boyunca eylem ve etkinlik yasağı
Hakkari valiliği, kent merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde, 30 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.
HDP’li belediye meclis üyesi Saruhan’a gözaltı
Şırnak’ın Silopi belediyesinin HDP’li meclis üyesi Fehime Saruhan, ‘terör propagandası’ yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.