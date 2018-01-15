Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Hapishanelerde annesiyle kalan altı yaşından küçük çocukların sayısı.

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Sünger Bob üniversitesi…

Çünkü YÖK sistemi yaranma, çıkarcılık ve iş bilirlik ilkeleri üzerine kuruludur. Rektörler altlarındakini ezerken, YÖK ve iktidara yaranmak zorundadır. Başka türlü var olamazlar.

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