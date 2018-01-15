Hapishanelerde annesiyle kalan altı yaşından küçük çocukların sayısı.
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Türkiye’den YPG’li ‘Sınır Koruma Gücü’ne tepki: Müdahale hakkımız mahfuzdur
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun kuracağı ‘Sınır Koruma Gücü’ne tepki gösterdi: “Her tür müdahale hakkı mahfuzdur.”
Erdoğan’ın katıldığı kongrede Gül’e mesaj: Bay Kemal’in kayığı, binmez adamın ayığı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek veren AKP’liler, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e pankartla mesaj gönderdi: “Bay Kemal’in kayığı, binmez adamın ayığı.”
Soruşturma başlatılan CHP’li Kaftancıoğlu: Daima terör örgütlerini lanetledim
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında soruşturma başlatılmasını ‘hayatı boyunca tüm terör örgütlerini lanetlediğini’ söyleyerek değerlendirdi.
Sünger Bob üniversitesi…
Çünkü YÖK sistemi yaranma, çıkarcılık ve iş bilirlik ilkeleri üzerine kuruludur. Rektörler altlarındakini ezerken, YÖK ve iktidara yaranmak zorundadır. Başka türlü var olamazlar.
Dışişlerinden YPG’yle ‘Sınır Koruma Gücü’ kuran ABD’ye: Bize danışmadınız
Dışişleri Bakanlığı, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun ‘Sınır Koruma Gücü’nü kurarken Türkiye’ye danışılmadığını kaydetti.