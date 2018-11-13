İzmir’de AKP’nin ‘gündemindeki’ Özgener: Spekülasyonlar benim dışımda gelişti

31 Mart’taki yerel seçimlerde AKP’nin İzmir adaylığı için adı geçen İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, mevcut görevine odaklandığını ve adaylığıyla ilgili spekülasyonların kendisi dışında geliştiğini söyledi.

Özgener yazılı açıklamasında adaylık söylentileriyle ilgili “İsmimin siyasi tartışmalara alet edilmesinin beni çok üzdüğünü belirtmek istiyorum” dedi.

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Özgener şöyle devam etti: “İzmir Ticaret Odası başkanlığı, kentimizin ve bölgemizin büyük bir teveccüh göstererek beni layık gördüğü, kendim ve odamız adına hedefler koyduğum, devam etmekten büyük bir mutluluk duyduğum bir görev… Bu önemli göreve konsantre olduğumu, odamızın bütün organlarıyla ve değerli üyeleriyle başlattığımız değişim hamlesine odaklandığımı, ismimin çevresinde yapılan spekülasyonların tamamen benim dışımda geliştiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”