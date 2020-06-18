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Yaramazlara biraz batar!

61 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, çelik fabrikasında çalışan 61 işçi, dün akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Gemlik Fabrikalar Bölgesi’nde, bir çelik fabrikasında çalışan bazı işçiler, dün akşam yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen 61 işçi, özel araçlar ve ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müdahale edilen işçiler evlerine gönderildi.

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İşçilerin rahatsızlanmasına, iş yerinin mutfağında bulunan et ürünlerinin neden olduğu öne sürüldü.

İncelenmek üzere yemeklerden numune alındı.

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