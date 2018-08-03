‘605 imza var’ diyen CHP yönetimi: Geri çekme beyanları henüz düşülmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Yasal süresi içerisinde gerçekleşen imza geri çekme beyanları, 605 sayısından düşülmemiştir. Bunlar da düşüldükten sonra, toplam imzanın yeterli sayının çok daha altında olduğu aşikârdır” dedi.

CHP’de kurultayın toplanmasını isteyenler dün 630 delege imzasını genel merkeze teslim etmişti. Muhalifler kurultayın tüzük uyarınca toplanmaya zorunlu olması için 1240 delegenin 621’inin imzasının yeterli olduğunu ifade ediyor. İmzaların teslim edilmesinin hemen ardından “Yeterli imza yok” diye açıklama yapan genel merkez bugün sayının 605 olduğu yönünde basına bilgi sızdırdı.

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Kurultayın yasal olarak toplanmaya zorunlu olması için 1240 delegenin 621’inin imzasının yeterli olduğunu ifade eden muhalifler, 50 kadar delegenin de verilen süre içinde noterden imza attığı halde kendilerine ulaştırmadığını düşünüyor. Bu imzaların iletilmesi için de pazartesi akşamına kadar süre var.

CHP’li Erkek, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasında durumu sekiz maddede anlattı:

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“* Olağanüstü kurultay talep edenler adına, Genel Merkezimize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir.

* Teslim edilen toplam belge sayısı 618’dir.

* Bu belgelerin dört tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir.

* Dört tane belge ise mükerrer olup; dört kişinin farklı noterlerden iki kere verdiği imzalara ilişkindir.

* Beş belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir.

* Sonuç olarak Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605’tir. Bu 605 beyan üzerinde de kurultay delege listemizle karşılaştırmalı inceleme devam etmektedir.

* Hâlihazır durumda toplam kurultay delegesi 1242 olup, salt çoğunluk 622’dir. Mevcut haliyle dahi teslim edilen noter onaylı belge sayısı, yeterli değildir.

* Yasal süresi içerisinde gerçekleşen imza geri çekme beyanları, 605 sayısından düşülmemiştir. Bunlar da düşüldükten sonra, toplam imzanın yeterli sayının çok daha altında olduğu aşikârdır.”