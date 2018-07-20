604 delege imzasına CHP’den ‘hodri meydan’: Muhalifler teklifi kabul etmedi

CHP’de olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 604’e ulaştığının açıklamasının ardından kurultay tartışması boyut değiştirdi.

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay toplanması için 16 Temmuz’da delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

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İnce’nin ekibi sayı verdi

Parti meclisi (PM) üyesi ve eski CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, ilk beş günde 604 delegenin kurultay için imza verdiğini bildirdi. Twitter’dan bugün paylaşım yapan Usluer, “Delegemiz ‘Değişim umuttur’ diyerek imzalı belgelerini gönderdiler” diye yazdı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de Twitter’dan 604 imzanın ellerine noter tasdikli olarak ulaştığını bir fotoğrafla açıklayarak “Değişime ve umuda çok az kalmıştır” dedi.

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CHP’den rest, muhaliflerden ret

CHP ise 604 imzanın toplandığının duyurulmasının hemen ardından muhaliflere ‘meydan okuyan’ bir açıklama yayınladı. Genel merkez, 21 Temmuz saat 11.00’de noter onaylı 604 imzanın sunulması halinde ‘gereğinin derhal yapılacağını’ bildirdi.

Ancak kurultay isteyen milletvekilleri teklifi kabul etmedi.

CHP’li Yaşar Tüzün, kendilerine tanınan 15 günün sonunda gerekli olan imzayı toplayıp genel merkeze ileteceklerini açıkladı.