600 yıllık kemiklerden bir Orta Çağ insanının yüzü yeniden oluşturuldu

İskoçya’da 600 yıl önce yaşamış bir Orta Çağ insanının yüzü yeniden inşa edildi.

Fotoğraflar: The Independent

Yeniden yapılandırma teknolojisiyle ortaya çıkarılan ‘Skeleton (SK) 125’ için Aberdeen kentindeki kazılarda ortaya çıkan 60’a yakın kalıntı kullanıldı.

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The Independent’ın haberine göre kalıntılar, adamın Aberdeen’e özgü olmadığını, ancak çocukluğunu İskoçya’daki dağlık bölgede geçirmiş olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, 46 yaşın üzerindeki adamın yoğun diş ve eklem hastalığından muzdarip olduğuna inanıyor.

Ekipten Dr Paula Milburn, “SK 125, bize 600 yıldan daha uzun bir süre önce Aberdeen Sanat Galerisi’ne gömülü insanlardan birinin büyüleyici bir bakışını sundu” dedi.