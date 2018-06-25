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Yaramazlara biraz batar!

600 sandalyeli Meclis’te 103 kadın milletvekili

 

24 Haziran seçim sonuçlarına göre 600 sandalyeli Meclis’te 103 kadın milletvekili yer alacak. Bu rakam oran olarak yüzde 17.2’ye denk geliyor.

Seçime giren yedi partinin 4 bin 200 adayından 904’ü kadındı. Sadece 49 ilde kadınlar birinci sıradan aday gösterilirken, en çok kadın aday gösteren partiler HDP ve Vatan Partisi, en az kadın adayla seçime katılan parti ise MHP oldu.

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Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin kesin sonuçlarını 29 Haziran’da açıklamasının ardından TBMM’nin gelecek hafta açılması ve yeni yasama dönemine başlaması öngörülüyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre sandalye sayısı ilk kez 600 olan TBMM’de AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ 344 milletvekiliyle çoğunluğu alırken, CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ 189, HDP ise 67 milletvekiline sahip olacak.

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Buna göre, AKP’nin 295 sandalyesinin 52’si, CHP’nin 146 sandalyesinin 18’i, HDP’nin 67 sandalyesinin 25’i, MHP’nin 49 sandalyesinin beşi, İYİ Parti’nin 43 sandalyesinin üçünde kadın vekiller oturacak.

Tablo: Bianet

Şu 33 ilde ise hiç kadın milletvekili seçilemedi: Adıyaman, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Dersim, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sinop, Uşak, Yozgat, Zonguldak.

Ekmekvegul.net’in derlemesine göre, kadın milletvekillerinin listesi şu şekilde:

ADANA
AKP: Jülide Sarıeroğlu
CHP: Müzeyyen Şevkin
HDP: Tülay Hatımoğulları Oruç
MHP: Ayşe Sibel Ersoy

AFYONKARAHİSAR
CHP: Burcu Köksal

AĞRI
HDP: Dirayet Dilan Taşdemir

AKSARAY
AKP: İlknur İnceöz

ANKARA 1’inci bölge
CHP: Gamze Taşcıer
HDP: Filiz Kerestecioğlu Demir

ANKARA 2’nci bölge
AKP: Lütfiye Selva Çam, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız
MHP: Nevin Taşlıçay

ANKARA 3’üncü bölge
AKP: Asuman Erdoğan

ANTALYA
AKP: Sena Nur Çelik,
İYİ Parti: Tuba Vural Çokal

AYDIN
MHP: Deniz Depboylu

BALIKESİR
AKP: Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir

BARTIN
CHP: Aysu Bankoğlu

BATMAN
HDP: Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran

BOLU
AKP: Arzu Aydın

BURSA 1’inci bölge
AKP: Emine Yavuz Gözgeç
CHP: Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu

BURSA 2’nci bölge
AKP: Vildan Yılmaz Gürel

ÇANAKKALE
AKP: Jülide İskenderoğlu

DENİZLİ
AKP: Nilgün Ök
CHP: Gülizar Biçer Karaca

DİYARBAKIR
AKP: Oya Eronat
HDP: Salihe Aydeniz, Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ

DÜZCE
AKP: Ayşe Keşir

EDİRNE
AKP: Fatma Aksal
İYİ Parti: İmren Çakırlar

ELAZIĞ
AKP: Sermin Balık

ERZURUM
AKP: Zehra Taşkesenlioğlu

ESKİŞEHİR
AKP: Emine Nur Günay
CHP: Jale Nur Süllü

GAZİANTEP
AKP: Derya Bakbak

HAKKARİ 
HDP: Leyla Güven

HATAY
CHP: Suzan Şahin

ISPARTA
İYİ Parti: Aylin Cesur

İSTANBUL 1’inci bölge
AKP: Ravza Kavakcı Kan, Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut
CHP: Gamze Akkuş İlgezdi, Saliha Sera Kadıgil Sütlü
HDP: Pervin Buldan

İSTANBUL 2’nci bölge
AKP: Fatma Betül Sayan Kaya, Serap Yaşar, Canan Kalsın, İffet Polat
HDP: Oya Ersoy, Hüda Kaya

İSTANBUL 3’üncü bölge
AKP: Tülay Kaynarca, Emine Sare Aydın Yılmaz, Rümeysa Kadak, Alev Dedegil
CHP: Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan
HDP: Dilşat Canbaz Kaya, Züleyha Gülüm
MHP: Arzu Erdem,

İZMİR 1’inci bölge
AKP: Ceyda Bölünmez Çankırı,
CHP: Selin Sayek Böke,
HDP: Serpil Kemalbay Pekgözegü

İZMİR 2’nci bölge
CHP: Sevda Erdan Kılıç

KAHRAMANMARAŞ
AKP: Habibe Öçal

KAYSERİ
AKP: Hülya Nergis

KOCAELİ
AKP: Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek
CHP: Fatma Kaplan Hürriyet

KONYA
AKP: Leyla Şahin Usta, Gülay Samancı
MHP: Esin Kara

KÜTAHYA
AKP: Ceyda Çetin Erenler

MALATYA
AKP: Öznur Çalık,

MANİSA
AKP: Semra Kaplan Kıvırcık

MARDİN
HDP: Pero Dundar, Ebrü Günay

MERSİN
AKP: Zeynep Gül Yılmaz
HDP: Fatma Kurtulan

MUĞLA
AKP: Yelda Erol Gökcan

MUŞ
HDP: Gülüstan Kılıç Koçyiğit

SAKARYA
AKP: Çiğdem Erdoğan Atabek

SAMSUN
AKP: Çiğdem Karaaslan
CHP: Neslihan Hancıoğlu

SİİRT
HDP: Meral Danış Beştaş

SİVAS
AKP: Semiha Ekinci

ŞANLIURFA
AKP: Zemzem Gülender Açanal
HDP: Ayşe Sürücü

ŞIRNAK
HDP: Nuran İmir

TEKİRDAĞ
AKP: Çiğdem Koncagül
CHP: Candan Yüceer

TOKAT
AKP: Özlem Zengin

TRABZON
AKP: Bahar Ayvazoğlu,

VAN
HDP: Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan

YALOVA
AKP: Meliha Akyol

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