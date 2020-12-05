600 nüfuslu köyde hiç vaka görülmedi

Bartın’ın Amasra ilçesi Aliobası köyünde bugüne kadar hiç corona virüsü vakası görülmedi. 600 nüfuslu köyün muhtarı Ramazan Tığ, tedbirlere uymaları sayesinde virüsün köyde kimsenin virüse yakalanmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Amasra ilçesinin 120 haneli Aliobası köyünde yaşayanlar, maske, mesafe ve hijyen konularına titizlikle özen gösteriyor. Tığ, sürekli köy halkını ziyaret ederek, maske takılması ve mesafe ile hijyene dikkat edilmesini istiyor, maske dağıtıyor.

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Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından katı kurallar aldığını belirten Tığ, “Bu illet çıktıktan sonra köyümde yaşayan insanların hep yanında oldum ve sürekli ziyaret ederek, kuralları anlattım. Köyde yaşayan insanlarımızı çok acil ihtiyaç olmadığı sürece köyden çıkartmıyorum” dedi.

Bayramda, ‘Gelmeyin’ diye çağrı yapmış

Kurban Bayramı’nda köye gelinmemesi için çağrıda bulunduğunu ifade eden Tığ şöyle devam etti: “Bu kurallara uydular, kimse köye gelmedi. ‘Çok kötü kurallar uyguluyorsun’ diyerek, beni eleştirenler oldu. Ama duruma baktığımız zaman köyümüzde sıfır vaka, bu da bizi hem mutlu ediyor hem de gurur veriyor. Bu virüsü bu köye sokmamaya karar verdik. Bundan sonra da kurallara tam uyarak, bu virüs burada olmayacak. Köyümüz çok temiz, yemyeşil ormanlarımız ve organik ürünlerimiz var. Bunları tüketerek ve kurallara tamamen uyarak, bu başarıyı elde ettik. Herkese kurallara uymalarını tavsiye ediyorum.”

‘Misafir kabul etmiyorlar’

Köyde yaşayan Hamide Özkan (50) maske, mesafe kurallarına çok dikkat ettiklerini ifade ederek, “Köyümüzden çıkmıyoruz. Köyümüze de kimse gelmiyor. Evimize misafir de kabul etmiyoruz. Benim çocuklarım İstanbul’da onlara bile gidemiyorum” dedi.

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İbrahim Gür (30), “Köyümüzde hiç virüs yok, bu yüzden kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Köyde organik besleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Köyün bir başka sakini Şerafettin Özkan (50) ise şöyle konuştu: “Naske mesafe ve hijyen kurallarına tamamen uyuyoruz. Köyümüzün dışına çıkmak zorunda kalsak bile hemen işimizi görüp geri geliyoruz. Bu şekilde hiç vaka olmadan bu durumu atlatacağımıza inanıyoruz.”