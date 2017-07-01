600 milletvekiline ‘yer arayışı’ başladı: Yeni meclis binası yapılması gündemde

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Anayasa değişikliği referandumuyla milletvekili sayısının 600’e çıkacak olmasıyla yeni vekillere ‘yer açmak’ için yeni meclis binası yapılması gündemde.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre, Meclis’te şu an 472 milletvekili için oda bulunurken, bakan olan veya gruplarda ya da TBMM yönetiminde görev yapan milletvekilleri için ayrı oda bulunmuyor.

Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkmasıyla 100 odaya daha ihtiyaç olacak. İhtiyacı karşılamak için, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yıkılan eski Halkla İlişkiler Binası’nın yerine yeni bir bina yapılması planlanıyordu.

Kahraman mektup gönderdi

Daha önce de yeni Meclis binası yapılmasını gündeme getiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği mektupta Meclis binasının artık yetersiz kaldığını ve yeni bir bina yapılması gerektiğini söylerken, bu da yeni bir tartışma başlattı.

Yeni Meclis binası yapılmasını savunan bürokratlar, “Ulus’taki birinci ve ikinci Meclis yeterli gelmemiş, bugünkü üçüncü Meclis yapılmış. Günün şartlarına göre Meclis kampuslarının yenilenmesi çok doğal. İhtiyaçları karşılayamadığında yenisi yapılabilir. Şimdi birinci Meclis’e dönülse yeterli gelir mi? 600 milletvekilinin olacağı bir sistemde dördüncü Meclis yapılabilir” diyorlar.

Buna karşı olan isimlerse yeni kampuse gerek olmadığını, olsa bile 450 dönümlük kampus varken yenisini yapmanın mantıksız olacağını söylüyorlar.

İnşaat işlerini yürüten bürokratlar yeni kampus için AŞTİ Bulvarı üzerinde Cepa, Kentpark ve Havelsan’ın arkasında yer alan ormanlık geniş alanların uygun olabileceğini belirtiyorlar.