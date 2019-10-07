600 koltuklu Meclis’te 758 dokunulmazlık dosyası: 526’sı 57 HDP’li vekil için

Yeni sistemde koltuk sayısı 550’den 600’e çıkan TBMM’de 171 milletvekili hakkında dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Anayasa Karma Komisyonu’na sevk edilen dosya sayısı 758’e ulaştı.

Temsili (Fotoğraf: Reuters)

57 vekili hakkında açılan 526 dokunulmazlık dosyasıyla HDP, dokunulmazlığı kaldırılması için komisyona gelen dosyalarda başı çekiyor.

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AKP’li altı milletvekili hakkında yedi, CHP’li 97 milletvekili hakkında 207, HDP’li 57 milletvekili hakkında 526, MHP’li üç milletvekili hakkında beş, İYİ Parti’li beş milletvekili hakkında beş dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) ise iki milletvekili hakkında altı, bağımsız bir milletvekili hakkında ise bir dokunulmazlık dosyası var.

26’ncı yasama döneminden devralınan dosya sayısı 252. 27’nci yasama döneminde HDP’den 26, CHP’den bir dosyanın iadesine karar verilmiş.

Hakkında dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla dosyası bulunan liderler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli. Hakkında dosya olmayan tek lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.