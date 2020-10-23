600 bin lira rüşvet alırken suçüstü: Mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı

İstanbul’da bir firma sahibinden 600 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alınan mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre M.G.’nin (29) sahibi olduğu Tuzla’daki madeni yağ firmasını temmuz ayında arayan bir kişi maliye müfettişi olduğunu, 2016-2018 yıllarının mali kayıtları ve tüm defterlerin inceleneceğini söyledi. O da 10 Eylül’de defterleri teslim etti.

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M.G., kendisinden ceza yememesi için 600 bin lira rüşvet talep edildiğini polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, seri numaraları önceden alınmış 600 bin lirayı hazırlayarak müştekiye teslim etti.

Müştekiyi 19 Ekim’de arayan vergi müfettişi G. G. paranın Beylikdüzü’nde ofisi bulunan mali müşavir A.B.’ye teslim edilmesini istedi.

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Müştekinin parayı teslim etmesi üzerine ofise baskın düzenleyen ekipler, mali müşaviri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Müfettiş G. G. ise Vergi Denetim Kurumu’nda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.