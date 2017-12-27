’60 yıl ayrılmayacağız’ diyerek Gündeş’e almıştı: Sarraf’ın yatı ’60 Years’a el konuldu

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

ABD’nin İran’a yaptırımlarının delinmesine ilişkin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye’deki tüm varlıklarına el konulmasına karar verilen Rıza Sarraf’ın Bodrum’da bulunan lüks motoryat ve yelkenli teknesine el konuldu.

Sarraf’ın evlenirken “60 yıl hiç ayrılmayacağız” diyerek şarkıcı Ebru Gündeş’e verdiği ’60 Years’ adlı 7 milyon avroluk yatın, 1.5 yıl önce Bodrum’da bir tersaneye çekildiği ortaya çıkmıştı.

Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bodrum İçmeler’deki tersanede bekleyen yatlarla ilgili el koyma kararı verildi.

Yazının Bodrum Liman Başkanlığı’na ulaşmasının ardından Sarraf’ın Türkiye’deyken şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve çocuğu ile yaz aylarında Bodrum’da tatil yaparken tüplü dalışlarda kullandığı ‘Banio’ isimli 14 metrelik motoryatı ile Malta bayraklı, 7 milyon avro değerinde, 42 metre uzunluğundaki ’60 years’ isimli yelkenli yatına el konuldu.