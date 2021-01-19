60 il ve KKTC’de ‘FETÖ’ operasyonu: 218’i muvazzaf 238 kişiden 160’ı yakalandı

İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC’de ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün ‘mahrem imamlarıyla’ ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 218’i muvazzaf 238 kişiden 160’ı yakalandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İzmir başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün ‘mahrem imamları’ olarak nitelendirilen yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 218’i muvazzaf 238 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Polis ekiplerince İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin 133’ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 40’ının Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 65’inin Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup olduğu öğrenildi.

Şüpheliler arasında altı albay, üç yarbay, dokuz binbaşı, 11 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 11 teğmen, 167 astsubay, 13 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu belirtildi.

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Ayrıca İzmir başsavcılığınca kuvvet komutanlıklarıyla ‘ortak veri paylaşımına’ dayalı çalışma yapıldığı belirtildi.

Kuvvet komutanlıklarında haklarında örgütle iltisaklı olduğuna dair veri bulunan askeri personele ilişkin kuvvet komutanlıklarında bulunmayan başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere itirafçı ifadesi ve diğer delillerin temin edildiği kaydedildi.

Kuvvet komutanlıklarının konuyla görevli personeliyle düzenlenen toplantılar neticesinde verilerin bir araya getirildiği ve savcılığa bildirilen şahısların durumlarının incelendiği, sonucunda adli soruşturmaya yeterli verisi bulunup örgüt mensubiyeti nedeniyle işlem kaydı bulunmayan şüpheliler için eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi suretiyle adli yönden işleme başlandığı ifade edildi.

Adli soruşturmaya yeterli veri bulunmayıp idari yönden değerlendirilmesi gereken verilerin idari işlemlerde kullanılması amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği bu şekilde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde kurumlarda bulunan verilerin bir araya getirilerek eksiksiz olarak değerlendirilmesinin sağlandığı kaydedildi.

Bu yöntem yoluyla 13 Ekim ve 8 Aralık 2020 tarihleri aralığında yapılan iki eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup 400’ü muvazzaf 414 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

İdari yönden değerlendirilme amacıyla İzmir başsavcılığınca delillerin birleştirilmesi suretiyle gönderilen evraklarla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderilen 3 bin 217 delil dosyasının incelenmesi sonucunda bu tarih itibariyle güncel sayı olarak 464 iltisaklı personelin ihracı sağlandığı ifade edildi.

Diğer dosyaların incelenmesine devam ediliyor.