20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Veri Kaynağı’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Adalet Bakanlığı’ndan derlediği verilere göre 18 bin 290 suçtan çocuklara cinsel istismar davası açılırken, her 1000 çocuktan 16’sının suça sürüklendiği kaydedildi. Toplam nüfus oranı içinde çocuk nüfusu ise giderek azalıyor.