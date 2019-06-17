Mekan kapalı ama gözünde siyah güneş gözlüğü, yüzünde mutlu bir ifade ve çıplak ayakları usturuplu bir biçimde, bilekten üst üste atılı halde. Unutulmayacaklar listesine hızlı ve kalıcı bir giriş yapan bu kare, Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy’a ait.