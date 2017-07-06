6 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Muğla’da makilik alandaki yangında 18 hektarlık alan küle döndü.
Van’da PKK saldırısında yaralanan asker hastanede hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak’ta yapılacak olan Kürdistan bağımsızlık referandumunun bir benzerinin Türkiye’de olma ihtimaline, “Türkiye’de böyle bir adımı atmak sıkar” diye cevap verdi.
Mersin’deki iki cezaevinde mahkumların kötü muamele, darp ve işkenceye uğradığı, “Sizi burada öldürsek kimsenin haberi olmaz” denilerek tehdit edildiği öne sürüldü.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, bugünkü manşetinde 15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye’ye karşı ‘saldırı dalgası’ başlatıldığını öne sürüp, birbirinden bağımsız bir dizi konuyu da savına kanıt diye sundu.