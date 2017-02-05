6 Şubat 2017

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Akşam Postası / 5 Şubat 2017
1- Yıldırım, ‘Evet’ deme nedenlerini sıraladı: PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor
Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan yeni anayasa için yapılacak referandumda partisinin ‘Evet’ deme gerekçesini açıkladı: “PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor, onun için ‘Evet’ diyoruz.”
Trump’tan ‘Putin bir katil’ diyen muhabire: Bizim ülkemiz çok mu masum?
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik ‘katil’ yakıştırması yapılan bir soruyu, “Ne sanıyorsunuz, bizim ülkemiz çok mu masum” diyerek yanıtladı.
Kızının cinsel organının fotoğrafını çeken anne ve fotoğrafı isteyen sevgilisi tutuklandı
Osmaniye’de yedi yaşındaki kızının cinsel organının fotoğrafını çeken anne ile fotoğrafı gönderdiği sevgilisi tutuklandı.
Kılıçdaroğlu, ‘Demokrasi oylanacak’ dedi: Parti değil, birlikte yaşama meselesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkez alan anayasa değişikliği referandumunda ‘demokrasinin oylanacağını’ belirtirken, “Bu iş parti meselesi değil. Birlikte yaşama meselesi” dedi.
Uzaklaşmak isteyenin dizisi: Masum
Evde bir battaniyenin sığınağında, odadaki ışıkları kapatıp bir tabletin ya da dizüstü bilgisayarın başında, dış dünyadan ve ‘son dakika’ yazılarından uzakta olmak isteyenlere, gerçek korkularından uzaklaşıp kurmaca korkular duyabilecekleri bir alan veriyor.