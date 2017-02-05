6 Şubat 2017

Evde bir battaniyenin sığınağında, odadaki ışıkları kapatıp bir tabletin ya da dizüstü bilgisayarın başında, dış dünyadan ve ‘son dakika’ yazılarından uzakta olmak isteyenlere, gerçek korkularından uzaklaşıp kurmaca korkular duyabilecekleri bir alan veriyor.