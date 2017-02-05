Diken

Yaramazlara biraz batar!

6 Şubat 2017

SON HABERLER

Akşam Postası / 5 Şubat 2017

1- Yıldırım, ‘Evet’ deme nedenlerini sıraladı: PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor
Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan yeni anayasa için yapılacak referandumda partisinin ‘Evet’ deme gerekçesini açıkladı: “PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor, onun için ‘Evet’ diyoruz.”

Uzaklaşmak isteyenin dizisi: Masum

Evde bir battaniyenin sığınağında, odadaki ışıkları kapatıp bir tabletin ya da dizüstü bilgisayarın başında, dış dünyadan ve ‘son dakika’ yazılarından uzakta olmak isteyenlere, gerçek korkularından uzaklaşıp kurmaca korkular duyabilecekleri bir alan veriyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...