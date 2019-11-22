Diken

Yaramazlara biraz batar!

6 milyon

2017-2019 yılları arasında TBMM’de görevli bin 481 personel yurt dışı ziyareti için görevlendirildi. Üç yılda bu ziyaretler için Meclis bütçesinden 6 milyon 34 bin 192 lira harcandı.

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