Diken

Yaramazlara biraz batar!

6 milyon 347 bin

 

Resmi Gazete, kesin seçim sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mal varlığını da yayınladı. Buna göre Erdoğan’ın 6 milyon 347 bin lira nakit parası, bir iş adamına da 2 milyon lira borcu varmış.

 

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Şşşşşşşşş, ses etmeyin sakın…

Ses çıkarmayın sakın. Sakın, bir tepki metni dahi yayınlamayın. Aman ha protesto etmeyin. Ayol deli misiniz, şimdi zamanı mı bunların. Siz mi dediniz bu insanlara, gidin de şeye imza atın diye! Dönem geçer, sonrasında geçmişin bilimsel yorumunu yaparsınız yahu, acelesi ne!

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