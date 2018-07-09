Resmi Gazete, kesin seçim sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mal varlığını da yayınladı. Buna göre Erdoğan’ın 6 milyon 347 bin lira nakit parası, bir iş adamına da 2 milyon lira borcu varmış.
Yaramazlara biraz batar!
Resmi Gazete, kesin seçim sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mal varlığını da yayınladı. Buna göre Erdoğan’ın 6 milyon 347 bin lira nakit parası, bir iş adamına da 2 milyon lira borcu varmış.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Meclis’te yapacağı yemin törenine parti olarak katılacaklarını ancak ayağa kalkmayacaklarını söyledi.
Son kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisine imza atıp ihraç edilen akademisyen sayısı 404’e çıktı.
İki farklı gözaltının tek soruşturma üzerinden yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.
Ses çıkarmayın sakın. Sakın, bir tepki metni dahi yayınlamayın. Aman ha protesto etmeyin. Ayol deli misiniz, şimdi zamanı mı bunların. Siz mi dediniz bu insanlara, gidin de şeye imza atın diye! Dönem geçer, sonrasında geçmişin bilimsel yorumunu yaparsınız yahu, acelesi ne!
Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında beş vagon devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.