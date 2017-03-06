6 Mart 2017

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Tutuklu gazeteci Deniz Yücel’den mektup: İyiyim ancak tek başına olmak işkence
‘Örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel cezaevinden gazetesine bir mektup gönderdi.
Yenikapı ve Maltepe’den sonra sıra Pendik’te: Sahil ‘fuar alanı’ için doldurulacak
İstanbul Pendik’in Güzelyalı sahilinin ‘Gemicilik fuar alanı’ için doldurulmasına dair 2012 yılında hazırlanan projenin güncellenmesi talebi, CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Barzani: Kürdistan’ın bağımsızlığı bölgede istikrar alanı yaratır
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Kürtlerin bağımsızlığının Ortadoğu’da ‘istikrar alanı’ yaratacağını savundu.
Erdoğan’dan Almanya’ya: İstersem gelirim, sokmazsanız dünyayı ayağa kaldırırım
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanların toplantısını arka arkaya iptal eden Almanya’ya çattı: “Ben istersem gelirim. Ve kapıdan da sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım.”
Bilal Erdoğan ‘adını koydu’: Türkiye’de kabineter sistem var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye’de ‘kabineter sistem’ olduğunu belirtip tanımı şöyle yaptı: “Bakanlıkların ve bakanlık bürokrasilerinin kutsandığı, onların yasama ile yürütme üzerinde egemen olduğu sistem.”