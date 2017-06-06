6 Haziran 2017

SON HABERLER
Davutoğlu ‘Pelikan sessizliği’ni bozdu: AKP’deki suskunluk kırıcı
‘Pelikan dosyası’ ile görevden el çektirilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk kez konuyla ilgili konuşup, ‘itibar suikastleri’ne karşı AKP’deki suskunluğun kırıcı olduğunu söyledi.
Sedat Peker ‘ödüle doymuyor’: Yine ‘en hayırsever işadamı’ seçildi
‘Yeraltı dünyası’nın ünlü ismi Sedat Peker, yine ‘en hayırsever işadamı’ seçildi.
‘Ankara katliamı’nda hayatını kaybeden yurttaşın ailesine 500 bin lira tazminat
’10 Ekim Ankara katliamı’nda hayatını kaybeden Hasan Baykara’nın ailesine 500 bin liralık tazminat ödenmesine karar verildi.
Kılıçdaroğlu Gabriel’i ‘rahatlattı’: Darbe girişimini ‘FETÖ’nün yaptığına şüphe yok
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesinde 15 Temmuz’la ilgili olarak “Darbe girişiminin ‘FETÖ’ tarafından yapıldığı konusunda bir şüphe yok. Sizin de olmasın” dedi.
Bozdağ’ın onayıyla: Cumhuriyet’i ziyaret eden hakimlere soruşturma açıldı
Cumhuriyet gazetesine Charlie Hebdo katliamı sonrası yaptığı özel sayının ardından başlayan saldırılar döneminde desteğe gelen hâkim ve savcılara “Akit hakkınızda haber yaptı” denilerek soruşturma açıldı.