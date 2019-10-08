Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), eylül ayının açlık sınırını 2 bin 65, yoksulluk sınırını 6 bin 725 TL olarak açıkladı.
SON HABERLER
Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti
Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.
Dolar, Trump’ın yok etme tehdidinin ardından beş haftanın zirvesinde
Dolar/TL jeopolitik endişelerin artması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin ardından sert yükselişle beş haftanın zirvesinde.
Sağlık bakanı: Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşılarının birkaç gün içinde dağıtımına başlanacağını açıkladı. Koca, grip aşısının risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapıldığının altını çizdi.
ETBİR başkanı: Üreticiler ete yüzde 20 zam yapmak istiyor ama korkudan yapamıyor
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, üreticilerin yüzde 20 zam yapmak istediğini belirterek, “Ancak iç piyasada tüketim düştüğü için kimse korkudan fiyatları artıramıyor” dedi.
DSG sözcüsü: İşgale karşı tüm tekliflere olumlu yaklaşacağız
Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Sözcüsü Mustafa Bali, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon hazırlığına ilişkin ‘işgale karşı tüm tekliflere açık olduklarını’ söyledi.