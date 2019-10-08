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Yaramazlara biraz batar!

6 bin 725

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), eylül ayının açlık sınırını 2 bin 65, yoksulluk sınırını 6 bin 725 TL olarak açıkladı.

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Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.

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