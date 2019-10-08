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Yaramazlara biraz batar!

6 bin 517

‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında, 2018 yılında, toplamda 98 farklı grup hakkında 6 bin 517 adet nefret söylemi içeriği tespit edildi.

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Trump: Suriye’nin kuzeyindeki 50 asker bölgeden çekildi

Türkiye’de Fırat’ın doğusuna yönelik hazırlıkların tamamlandığına dair açıklamalar peş peşe gelirken ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde 50 Amerikan askeri olduğunu onları geri ‘güneye’ çektiğini söyledi.

Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.

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