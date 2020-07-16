6 bin 300 kişiye Covid-19 testi yapmadan ‘negatif’ raporu veren hastane sahibi tutuklandı

Bangladeş’te, 6 bin 300 kişiye ‘Covid-19 testi yapmadan’ sonucun negatif olduğuna dair rapor veren hastane sahibi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Başkent Dakka’daki, 42 yaşındaki Muhammed Şahit’in sahibi olduğu iki hastanede 10 bin 500 ‘corona’ testi yapıldığı kayda geçti ve dolayısıyla 10 bin 500 rapor hazırlandı. Ancak sadece 4 bin 200 kişiye test yapıldığı, 6 bin 300’üne test yapılmadan ‘negatif’ raporu verildiği anlaşıldı. Şahit’in test için başvuran çoğu kişiyi ‘sahte bir kit’le kandırdığı belirtildi.

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Gerçek ortaya çıkınca bu işlerden 350 bin dolar (2.4 milyon lira) kazanan Şahit ortadan kayboldu.

Polis, dokuz gündür aradığı Şahit’i, bir nehirden geçip Hindistan’a kaçmaya çalışırken yakaladı. Kaçarken burka giydiği açıklandı ve tutuklandı.

Şahit’in, son günlerde ‘corona testi yolsuzluğuna’ adı karışan onarca kişiden sadece biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu durumun 168 milyonluk ülkede virüsün yayılması konusunda endişe verici olduğunun ve sağlık sistemine güveni sarstığının altını çizdi.

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Şahit’in, sahte test sonuçlarının yanı sıra hükümetle ücretsiz hizmet vereceğine dair anlaşma yapmasına rağmen tedavi ve testlerden para aldığı için de yargılanacağı belirtildi.

68 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Bangladeş’te 1 Haziran’da önlemler ekonomik nedenlerle esnetilmeye başlandı. 196 bin 323 vaka kayda geçen ülkede 2 bin 496 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen hafta, Dakka’daki bir kliniğin sahipleri de sahte rapor verdikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.