6 aydır sigortalı sayısını açıklamayan SGK: Güncelleme yapıyoruz, veri gizleme yok

Sigortalı sayısındaki aylık değişimlere ilişkin istatistikleri Aralık 2018’den beri açıklamayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), buna gerekçe olarak ‘yılbaşından itibaren devam eden içerik ve format güncellenmesi çalışmalarını’ gösterdi.

Fotoğraf: DHA

SGK, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın konuya ilişkin bilgi edinme başvurusuna yanıt verdi.

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Kurumun açıklamasında şöyle dendi: “SGK aylık istatistik bültenlerinin hem içerik hem format itibariyle güncellenmesi çalışmaları, yılbaşından itibaren devam etmektedir. Uluslararası standartlara uygun, saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından etkili ve yeterli veri üretebilmek için hem Kurumun web sayfası hem de aylık istatistik bülteni gözden geçirilmektedir. SGK’nın veri gizleme ya da geciktirmesi söz konusu değildir.”

TÜİK’ten açıklanan son verilere göre, işsizlik, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan artışla yüzde 14.1’e yükseldi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise 7.5 puanlık artış ile yüzde 25.2’ye yükselirken, 15-64 yaş grubunda bu oran 4 puanlık artışla yüzde 14.3 oldu.

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İstihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 45.4’e geriledi.