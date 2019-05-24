Devletin bütçe nisan ayında 18.3 milyar lira, yılın ilk dört ayında (ocak-nisan) 54.5 milyar lira açık verdi. Bütçe açığı 2018 nisanının 6.5 katı ve ilk dört ayda yüzde 135.1 arttı. Seçim kampanyası dönemini de kapsayan ilk dört ayda bütçe harcaması yüzde 30 arttı.