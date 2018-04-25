6.5 milyar dolar borç yapılandıran Ülker: Şimşek ‘Kış gelir’ dedi, şemsiye edindim

Bankalara 6.5 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandıran ve iflas söylentileri arasında parasını yurt dışına çıkardığı öne sürülen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker durumunu tüm ayrıntılarıyla anlattı: “Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ‘Kış gelir’ dedi, hava güneşliyken şemsiye edinmek istedim…. Rahmi Koç bile sordu, ‘Londra’da mı yaşıyorsun’ diye. Kovsalar gitmem. “

Türkiye’nin en zenginlerinden Murat Ülker’in şirketlerinin bankalara 6.5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırması Türkiye’de ekonominin kötüye gittiği yorumlarının üstüne gelmişti. Ülker’in parasını yurt dışına çıkardığı ve Londra’da yaşamaya başladığı da iddialar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışına para çıkaran işadamlarından söz ederken Ülker’i kastettiği öne sürülmüştü.

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Türkiye’nin en zenginlerinden Murat Ülker’in şirketlerinin bankalara 6.5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırması Türkiye’de ekonominin kötüye gittiği yorumlarının üstüne gelmişti. Ülker’in parasını yurt dışına çıkardığı ve Londra’da yaşamaya başladığı da iddialar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışına para çıkaran işadamlarından söz ederken Ülker’i kastettiği öne sürülmüştü.

Murat Ülker, borç apılandırmaya ilişkin sürecin öyküsünü Hürriyet yazarı Vahap Munyar’a anlattı.

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Önce kurmaylarıyla durumu değerlendirdi

Yapılandırmadan altı ay önce şu değerlendirme yapılmış: “Şirketlerimizin bankalardan kullandığı 400 ayrı kredi var. Hemen hepsi spot ve rotatif krediler. Yani, vadeleri altı ay ile bir yıl arasında değişiyor. Yani, günde birden fazla krediye denk geliyor. Bu kredilerin vadelerini uzatmak için bir formül bulmalıyız.”

Masaya oturmak için ödemeleri durdurmuş

Ülker, borç vadesini uzatma arayışını bankalara nasıl anlatacağını düşünürken geçmişte adı Emlak Bankası ve Egebank’la anılan avukat Aydoğan Semizer’e danışıp şu tavsiyeyi almış: “Öncelikle bankalara, ‘Biz kredi taksitlerini ödemeyi durduruyoruz’ diyeceksiniz. Ödemeye devam ederken masaya oturursanız, her banka kendi ödemesinin sürmesini ister. O zaman da hedeflediğiniz sağlıklı sonuca ulaşamazsınız.”

Durum bankalara böyle anlatıldı

Tavsiyeyi uygulayan Ülker bankalara da durumu şöyle anlatmış: “6.5 milyar dolarlık 400 ayrı kredi bizim için belirsiz bir durum yaratıyor. Tamam, ülkemizde kredi sistemi böyle çalışıyor ama bu da uzun vadeli önümüzü görmemizi zorlaştırıyor. Kredilerin vadesini uzatmamız gerekiyor. Biz şirketlerimizin hepsinin borcunu Yıldız Holding’te topluyoruz. Borçlu tek muhatap Yıldız Holding olacak. Siz bize uzun vadeli 6.5 milyar dolar kredi açın. Bankalarınıza olan kısa vadeli borçlarımızı kapatalım. Yıldız Holding uzun vadeye yayılan tek borcu size ödesin.”

Bankacılara: Bakın beyler, üç yıl sonra ‘Ödeyemem’ dersem

Bir büyük bankanın genel müdürünün “Diğer gruplar için de aynı kapı açılır” diye itiraz etmesi üzerine de Ülker şu çıkışı yapmış: “Bizim üç yıllık kredilerin faizini ödeyebilecek kaynağımız var. Ancak, üç yıl sonra gelip size ‘Deniz bitti, ödeyemiyorum’ demem daha mı iyi olur. Bu işi sürdürülebilir hale çevirmek lazım. Bakın beyler, 55’i Türkiye’de, 80 tane fabrikam var. Varlıklarım 6.5 milyar dolarlık borcun tamamını kapatır, üstüne de bana 15 milyar lira kalır. Önemli olan sistemi sağlıklı çalıştırmak. Bankaların önceliği işi canlı tutmak olmalı.”

Sonuçta 15 banka dört yılı sadece faiz ödemeli sekiz yıl vadeli 6.5 milyar dolarlık kredi açmış.

Varlıklarının dökümünü verdi: Yüzde 25’i yurtdışında

Ülker, varlıklarının önemli bölümünü yurt dışına çıkardığı yolundaki iddiaya da ayrıntılı bir yanıt verdi: “Varlıklarımın dörtte biri yurt dışında… 80 fabrikam var… 55’i Türkiye’de… Toplam 60 bin personelimizin 40 bini Türkiye’deki şirket ve tesislerimizde çalışıyor. Ülkemde her yıl 4-5 bin yeni istihdam yaratıyorum.”

‘Rahmi Koç da sordu, kovsalar gitmem’

United Biscuits, Godiva ve Ülker’i sinerji için İngiltere merkezli Pladis çatısı altında toplaması yanlış anlaşılınca böyle bir izlenim doğduğunu anlatan Ülker şöyle dedi: “Rahmi Koç bile bana, ‘Artık Londra’da mı yaşıyorsunuz Murat Bey’ diye sordu. Kendisine, ‘Ben Türkiye’deyim, bir yere gittiğim yok’ cevabını verdim. Kovsalar gitmem.”

Şimşek’le görüşüp karar vermiş

Ülker, kredileri yeniden yapılandırma operasyonunu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’le görüştüğünü belirterek şöyle devam ediyor: “Sayın Şimşek, ‘Piyasalar genelde iyi. Bütün dünyada iyi’ dedi. Gelecekte ne gördüğünü sordum. ‘Yazdan sonra mutlaka kış gelir ama zamanını bilemem’ cevabını verdi.”

‘Yağmur yağınca kimse şemsiye vermiyor’

Şimşek’in “Kredi yeniden yapılandırma işi nereden çıktı” diye sorduğunu belirten Ülker şu yanıtı vermiş: “Kendisine 400 dolayında kredimizin vadelerinin altı ay ile bir yıl arasında değiştiğini anlattım ve ekledim: Hava güneşliyken şemsiye edinmek istedim. Malum, yağmur yağınca kimse şemsiye vermiyor.”